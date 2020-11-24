الكاظمي : الاستثمار أولوية لنا

2020/11/24 | 15:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ان الاستثمار أولوية للحكومة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان " الكاظمي شدد على الحكومة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين"، لافتا الى ان " رئيس الوزراء اكد الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية".

وأضاف الكاظمي: "نعمل على تعظيم إيرادات الدولة منذ بداية تشكيل الحكومة، والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وتابع: " لدينا مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء ولدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها".

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