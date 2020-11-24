2020/11/24 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، انه لدينا مشاكل في قانون الاقتراض، مشيرا الى انه ينطوي على بعض الأخطاء.

وبين الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم، "لدينا مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء، ولدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها".

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة العراقية حريصة على تسهيل جميع الاجراءات للمستثمرين في البلاد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أكد خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم أن الاستثمار أولوية لنا، والحكومة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين".واضاف "على الوزراء الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية، لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية".وفي وقت سابق، عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لدينا مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: لدينا مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).