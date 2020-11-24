شرطة ميسان : القبض على (١٧) متهما بجرائم جنائية مختلفة

2020/11/24 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ، الثلاثاء ،عن تمكنها ومن خلال إجراءات الممارسات والفعاليات الأمنية من القبض على متهمين بجرائم التهديد والايذاء العمد وقضايا متنوعة.



وقالت المديرية " انها نفذت ممارسات وفعاليات أمنية أسفرت حصيلتها القبض على (١٧) متهما بجرائم جنائية مختلفة ، مشيرة، إلى أن بينهم مطلوبين وفق جرائم التهديد والإيذاء العمد ومخالفات متنوعة، وتم اتخاذ اللازم بحقهم اصولياً .وأشارت المديرية الى ان قسم شرطة حطين ، شدد على ضباط المراكز بضرورة انتشار المفارز وتحديد أماكنها للسيطرة على الوضع الأمني وأهمية انجاز القضايا التحقيقية وسرعة تنفيذ أوامر القبض القضائية فضلاً عن التواصل والتنسيق مع قضاة التحقيق والأجهزة الاستخبارية وتقديم الخدمات الامنية والانسانية للمواطنين ./انتهى

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