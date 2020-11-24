الكاظمي : قانون الاقتراض يتضمن بعض الأخطاء ونجتمـع مع البرلمان لمعالجتهـا

2020/11/24 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن وجود مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء، وقال " لدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها " ./انتهى5

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