الكاظمي يؤكد أهمية توثيق جرائم

2020/11/24 | 15:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي،مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، كريم أسعد أحمد خان المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المس...

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