بعد أن اصبح اقراره من الماضي.. مجلس الوزراء يتحدث عن وجود اخطاء بقانون الاقتراض

2020/11/24 | 15:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وجود مشاكل واخطاء بقانون الاقتراض.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، المنعقدة الان، إنه “لدينا مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء، ولدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها”.

يتبع..

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