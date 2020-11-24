2020/11/24 | 15:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 28 دقيقة

الكاظمي:لدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لحل المشكلات في قانون الاقتراض

منذ 47 دقيقة

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الكاظمي

منذ 51 دقيقة

بالوثيقة..



الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة نيابية لتقريب وجهات النظر بين بغداد واربيل

منذ ساعة واحدة

الكاظمي يؤكد أهمية توثيق جرائم عصابات “داعش” الإرهابية التي ارتكبت بحق العراقيين

منذ 3 ساعات

بالوثيقة..



جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل

منذ 3 ساعات

العراق يدين إستهداف محطة أرامكو النفطية في السعودية

منذ 4 ساعات

وفد عراقي رفيع في موسكو اليوم

منذ 4 ساعات

نائب يدعو وزارة التربية لإلغاء كافة استثناءات المدارس الأهلية بشأن الدوام

منذ 6 ساعات

الاعرجي: محاولات تسييس البنك المركزي تأتي لتمويل الحملات الانتخابية

منذ 19 ساعة

الكربولي يدعو مجلس الوزراء الى الغاء الموافقة على محضر الوقفين في جلسته غدا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم للسفير الاميركي: التحالف العابر للمكونات مدخل لحل الازمة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم للسفير الاميركي: التحالف العابر للمكونات مدخل لحل الازمة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).