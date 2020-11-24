مدافعاً عنه.. نائب: هذه الغاية من تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

2020/11/24 | 15:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيايبة، سعران الأعاجيبي، الثلاثاء، أن الغاية من تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، هي الحد من تجاوزات بعض الخارجين عن القانون على رموز الدولة والمواطنين على حد سواء.

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