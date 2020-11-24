السيد عمار الحكيم للسفير الامريكي: التحالف العابر للمكونات يمثل مدخلاً لحل الأزمة العراقية

2020/11/24 | 15:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، مع السفير الأميركي لدى بغداد، ماثيو تولر، العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة" مشدداً على "تطوير العلاقات بما يخدم البلدين ويحفظ سيادة العراق".

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