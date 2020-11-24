المنافذ الحدودية تعلن عن إحباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل 

2020/11/24 | 15:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام الشمالي في محافظة البصرة عن ضبط حاوية تحتوي على 4 عجلات دون الموديل معدة للتهريب والتي يمنع أستيرادها ودخولها العراق التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة.

تمت عملية الضبط وفق معلومات واردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي والتي شكلت على إثرها لجنة من الجهات ذات العلاقة والتي أكدت صحة المعلومات الواردة وتم ختم الحاوية من قبل اللجنة بالختم الكمركي وإحالتها وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة الكمارك لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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