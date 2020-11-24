2020/11/24 | 15:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عوائل ساعدت "داعش" تعرقل عودة الأسر النازحة الى الانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/24 | 15:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عوائل ساعدت "داعش" تعرقل عودة الأسر النازحة الى الانبار ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عوائل ساعدت "داعش" تعرقل عودة الأسر النازحة الى الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).