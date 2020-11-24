الحكيم يلتقي السفير الأميركي: تأكيد على الحوار والتهدئة

2020/11/24 | 15:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

بحث زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، مع السفير الأميركي ماثيو تولير العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطوير العملية السياسية في البلاد.

وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2020): "بحثنا خلال استقبالنا السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وشددنا على تطويرها بما يخدم البلدين ويحفظ سيادة العراق".

وأكد الحكيم على، "أهمية تطوير العملية السياسية و الإستجابة للمتغيرات التي طرأت على الواقع الإجتماعي في العراق، وأن التحالف العابر للمكونات يمثل مدخلا لحل الأزمة العراقية ومتغيرا ستراتيجيا في المعادلة السياسية".

وأضاف، "عن الوضع الإقليمي أشرنا الى أهميّة الحوار والتهدئة والتركيز على المشتركات وبينا ضرورة الحوار والوقوف عند المنتصف وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة".

وأشار زعيم تيار الحكمة إلى "أهميّة استثمار الطاقات البشرية وتحفيز الإقتصاد العراقي عبر تنويع مصادر الدخل وتحريك القطاعات المتلكئة ومكافحة الفساد وضبط النفقات لتجاوز الأزمة المركبة المترتبة على تراجع أسعار النفط وتفتشي فيروس كورونا".

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