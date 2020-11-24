التحالف العابر للمكونات .. آفاق الحل للأزمة العراقية

2020/11/24 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمار الحكيم

يقتربُ العراقُ من استحقاقٍ انتخابيٍ

جديدٍ مشابهٍ لما سبقه من حيث الممارسة

والأداء ومختلفٌ من حيثُ التوقيتُ

والتسمية.



إذ تتميزُ الانتخاباتُ

القادمة بأبعادها المصيرية وقدرتها على

حسم

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