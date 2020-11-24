الكاظمي يؤكد أهمية توثيق جرائم

2020/11/24 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الثلاثاء، أهمية توثيق جرائم تنظيم

"داعش" التي ارتكبت بحق العراقيين.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس مجلس

الوزراء، استقبل، اليوم، ا

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