انقاذ شخص حاول الانتحار من فوق جسر وسط بغداد

2020/11/24 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، الثلاثاء،

انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من

احد جسور العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، ان "مفرزة

الغواصين التابعة للنجدة النهرية تمكنت

من إنقاذ شخص حاول الانتحار برمي

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