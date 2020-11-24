الأعرجي يبحث مع وزيرة الهجرة والمهجرين موقف مخيمات النازحين

2020/11/24 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، وزارة الهجرة والمهجرين، وعقد اجتماعا مع وزيرة الهجرة، إيفان فائق، والجهات الساندة، لمناقشة موقف المخيمات التي أغلقت والمخيمات المتبقية.

وقدّم الأعرجي بحسب بيان لمكتبه، الشكر الى “وزارة الهجرة متمثلة بوزيرتها السيدة إيفان فائق، ونائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وجهاز الأمن الوطني والجيش والشرطة، والجهات التي ساندت، لتقديمهم كل المساعدة لعودة النازحين الطوعية”.

وأشاد الأعرجي بـ”التعاون بين وزارة الهجرة وحكومة إقليم كردستان لتقديمهم المساعدة في إنجاز هذا الملف”.

وأشار الأعرجي الى أن “توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتقديم الجهد الإنساني لعودة النازحين الطوعية نتج عنها غلق ١٥ مخيما وعودة ٢٥ ألف نازح الى مناطقهم، مبينا أن هناك بعض المشاكل العشائرية في عدد من المناطق، ولكن مستشارية الأمن القومي نسّقت وبالتعاون مع جميع الجهات وشيوخ العشائر، للعمل على تذليل العقبات وحل المشاكل من خلال الصلح العشائري”.

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