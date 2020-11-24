إحباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2020/11/24 | 16:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في البصرة، الثلاثاء، ضبط حاوية تحتوي على 4 عجلات دون الموديل معدة للتهريب.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “عملية ضبط تمت وفق معلومات واردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي والتي شكلت على إثرها لجنة من الجهات ذات العلاقة والتي أكدت صحة المعلومات الواردة”.

وأضافت، أنه “تم ختم الحاوية التي تضم 4 عجلات دون الموديل معدة للتهريب من قبل اللجنة بالختم الكمركي وإحالتها وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة الكمارك لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.”

وأشارت الى أن “العجلات يمنع استيرادها ودخولها العراق التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة”.



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