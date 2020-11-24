رونالدو وميسي يتنافسان على جائزة دبي غلوب سوكر

2020/11/24 | 16:02 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعود المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي إلى الواجهة من جديد، حيث سيتنافسان على جائزة «دبي غلوب سوكر» لأفضل لاعب لعام 2020 إلى جانب كل من شيرو إيموبيلي، وكريم بنزيما.

وماركينيوس، وساديو ماني، وروبرت ليفاندوفسكي، وسيرج جنابري.



وأعلن مجلس دبي الرياضي ومنظمو حفل جوائز «دبي غلوب سوكر» عن تنظيم النسخة 12 لحفل الجائزة جنباً إلى جنب مع تنظيم نسخة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، في فندق أرماني دبي الواقع في برج خليفة، يوم 27 ديسمبر المقبل.

وسيواصل مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي شهد أكثر من 200 من نجوم اللعب والتدريب والإدارة الرياضية وقيادات كرة القدم العالمية منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2006؛ استضافة كبار نجوم كرة القدم العالمية للمشاركة في نسخة 2020، بينما ستقدم جوائز دبي غلوب سوكر، التي كرمت أكثر من 100 لاعب قدموا أداءً متميزًا في اللعبة، فئات جديدة لجوائز هذا العام.

ونظراً للدور الكبير الذي لعبته الرياضة خلال هذا العام الاستثنائي من نوعه، وخاصة كرة القدم في تحفيز ودفع الروح المعنوية لكافة الناس، قررت دبي غلوب سوكر منح جائزة أفضل لاعب لعام 2020، إضافة إلى منح وسام مرتبة شرف لأفضل مدرب وأفضل ناد.

ولأول مرة، ستضم القائمة 4 جوائز إضافية تضم فيها أسماء المرشحين الذين تنافسوا خلال المواسم الماضية بين عامي 2001 و2020 في سلسلة فريدة تحتفل بالأفضل خلال القرن.

وسيتم اختيار المرشحين والفائزين النهائيين من قبل المشجعين، ولجنة تحكيم دبي غلوب سوكر، والتي تضم مجموعة من خبراء وروّاد صناعة الرياضة وكرة القدم.

وفي خطوة غير مسبوقة في نسخة جوائز هذا العام، سيتم تحديد القائمة الأولية للمرشّحين بالكامل من قبل المعجبين.



يمكن للجمهور التصويت لمرشحهم المفضل من كل فئة عبر الرابط vote.globesoccer.com اعتباراً من اليوم وسيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين في أوائل شهر ديسمبر المقبل.

وهنالك ترقّب كبير فيما يخص جائزة أفضل مدرب لعام 2020، مع تطلّعات يورغن كلوب الجديدة بعد حصاده للجائزة في العام الماضي.



كما هو معروف فإن كلوب حقق الفوز بدوري أبطال أوروبا UEFA وكأس السوبر UEFA وكأس العالم للأندية FIFA كمدير ناد لليفربول.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القرن 2001-2020، مجموعة استثنائية من 26 نجماً عالمياً، يتقدمهم الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ومحمد صلاح وديفيد بيكهام ونيمار إضافة إلى أندريا بيرلو وأندريه شيفشينكو وأندريس إنييستا وآريين روبن وفابيو كانافارو وفرانشيسكو توتي وفرانك لامبارد وجيانلويجي بوفون وزين الدين زيدان وغيرهم.

كما تبرز الأسماء اللامعة لأبطال اللعبة مثل ديدييه ديشامب وأليكس فيرجسون و بيب جوارديولا، ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في القرن 2001-2020.



وينضم إلى مجموعة النجوم هذه واحد من أبرز مدربي كرة القدم في كل العصور، جوزيه مورينيو، الذي يعمل برفقة عمالقة آخرين في اللعبة مثل كارلو أنشيلوتي والمدير الحالي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب لعام 2020 كل من جيان بييرو غاسبريني وهانز ديتر فليك وجولين لوبيتيجي ويورغن كلوب وتوماس توخيل.

وضمن مجموعة أفضل النوادي المرشحة والشهيرة التي تتنافس على جائزة أفضل ناد في القرن 2001-2020 هي نادي برشلونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد، في حين أن جائزة أفضل وكيل لاعبين في القرن 2001-2020 هي فئة تنافسية للغاية مع إمكانية فوز خورخي مينديز للمرة العاشرة.

وتضم قائمة الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ لعام 2020: برشلونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونيخ ويوفنتوس وليفربول وباريس سان جيرمان وإشبيلية.

سيتم بثّ حفل جوائز دبي غلوب سوكر مباشرة عبر الأقمار الصناعية والبث المباشر في جميع أنحاء العالم.

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