الصحة تسجل 35 وفاة و2292 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/24 | 16:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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