نفط الوسط يتغلب على الكرخ في ختام الجولة الرابعة من الدوري

2020/11/24 | 16:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية المباراة ..نفط الوسط يتغلب على الكرخ بهدف اللاعب سجاد جاسم في ختام مباريات الجولة الرابعة للممتاز .

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