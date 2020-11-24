2020/11/24 | 16:02 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا في العراق اليوم.. 2292 إصابة و2130 حالة شفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/24 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العراق اليوم.. 2292 إصابة و2130 حالة شفاء) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في العراق اليوم.. 2292 إصابة و2130 حالة شفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).