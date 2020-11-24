روسيا تعلن سعر لقاح سبوتنيك ضد كورونا

2020/11/24 | 16:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الشركة الروسية المصنعة للقاح "سبوتنيك" ضد فيروس كورونا، أن سعر جرعة اللقاح للمستهلكين الأجانب سيكون أقل من 10 دولارات.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم (24 تشرين الثاني 2020) ان التطعيم يتطلب استخدام جرعتين من اللقاح، ستكون تكلفته للمستهلك الأجنبي بحدود 20 دولارا، ما يعني أنه سيكون أرخص مرتين أو ثلاث مرات من اللقاحات الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل، مؤكدة أن المواطنين سيتلقون التطعيم باللقاح مجانا.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقات المبرمة بين الصندوق الروسي للاستثمار وشركات الأدوية الأجنبية الرائدة تتيح إنتاج ما يكفي لتطعيم أكثر من 500 مليون شخص في عام 2021، مضيفا أن الصندوق ينظر في طلبيات إضافية تقدمت بها بعض الدول والشركات لزيادة إنتاج اللقاح.

وأكد البيان أن فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد 42 يوما من التجارب، فيما يبدأ توريد أول دفعات من لقاح "سبوتنيك" إلى الخارج في كانون الثاني المقبل.

A.Sh

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