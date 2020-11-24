2020/11/24 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن اعادة ارسال مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، قانون معادلة الشهادات الى مكتب رئيس الجمهورية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشان اصداره بعد مضي 15 يوما على تشريعه.

التالي

منذ 48 دقيقة

الحكيم للسفير الاميركي: التحالف العابر للمكونات مدخل لحل الازمة العراقية

منذ ساعة واحدة

الكاظمي:لدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لحل المشكلات في قانون الاقتراض

منذ ساعتين

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الكاظمي

منذ ساعتين

بالوثيقة..



الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة نيابية لتقريب وجهات النظر بين بغداد واربيل

منذ ساعتين

الكاظمي يؤكد أهمية توثيق جرائم عصابات “داعش” الإرهابية التي ارتكبت بحق العراقيين

منذ 4 ساعات

بالوثيقة..



جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل

منذ 4 ساعات

العراق يدين إستهداف محطة أرامكو النفطية في السعودية

منذ 5 ساعات

وفد عراقي رفيع في موسكو اليوم

منذ 5 ساعات

نائب يدعو وزارة التربية لإلغاء كافة استثناءات المدارس الأهلية بشأن الدوام

منذ 7 ساعات

الاعرجي: محاولات تسييس البنك المركزي تأتي لتمويل الحملات الانتخابية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مكتب الكعبي يخاطب رئيس الجمهورية بشأن قانون معادلة الشهادات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مكتب الكعبي يخاطب رئيس الجمهورية بشأن قانون معادلة الشهادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).