نفط الوسط يتخطى الكرخ بدوري الكرة الممتاز

2020/11/24 | 16:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

نجح فريق نفط الوسط في تحقيق الفوز على مضيفه الكرخ بهدف دون رد في اللقاء الذي اقيم على ملعب الساحر احمد راضي لحساب مباريات الاسبوع الرابع من دوري الكرة الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب سجاد جاسم في الشوط الثاني من المباراة.

وبهذا الفوز وصل عندليب الفرات الى النقطة التاسعة في وصافة الترتيب، بينما توقف رصيد الكرخ عند النقطة السابعة في المركز الخامس.انتهى/ 25

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