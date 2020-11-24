ملك اسبانيا يدخل الحجر الصحي

2020/11/24 | 16:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن القصر الملكي في إسبانيا، اليوم، عن دخول الملك فيليب السادس في حجر صحي لمدة 10 أيام كتدبير احترازي، بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا الأحد.

وأفاد بيان صادر عن القصر، اليوم الثلاثاء، أن الملك سيبقى في الحجر لغاية 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في إطار القواعد الصحية.



وفق موقع “Elpais”.

و جاء في البيان الملكي: “إلغاء كافة البرامج الرسمية للملك لمدة 10 أيام، وستواصل الملكة لاتيزيا وبناتها أنشطتهم المعتادة”.

تعتبر هذه المرة الثالثة لدخول أحد أفراد العائلة الملكية في الحجر الصحي منذ انتشار وباء فيروس كورونا، حيث كانت الملكة قد دخلت الحجر في أبريل/ نيسان الفائت، وأميرة أستورياس، ليونور في سبتمبر/ أيلول، بعد تسجيل إصابات بين أقاربهم.



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