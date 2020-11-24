البلاد تسجل 2292 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/24 | 16:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع عدد الإصابات بجائحة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي للجائحة، إن الوزارة سجلت 2292 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مبينة ان 2130 مصاباً تماثلوا للشفاء.

وأضافت: انه تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بالفايروس، لافتة الى ان نسبة تعافي المصابين من الفايروس يبلغ 87%.

وادناه وثيقة توضح عدد الاصابات وحالات الشفاء والوفاة بكورونا وتوزيعها في محافظات البلاد.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة ‌

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