تسجيل 500 اصابة جديدة بكوفيد 19 في الاقليم

2020/11/24 | 16:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، عن تسجيل 500 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (5020 فحوصات جديدة)

• (1668) اربيل

• (992) السليمانية

• (2160) دهوك

• (25) حلبجة

• (125) كرميان

• (50) رابرين

2.



الاصابات: (500 اصابات جديدة)

• (135) اربيل

• (164) السليمانية

• (169) دهوك

• (14) حلبجة

• (16) كرميان

• (2) رابرين

3.



الشفاء: (211 حالة شفاء جديدة)

• (115) اربيل

• (28) السليمانية

• (41) دهوك

• (1) حلبجة

• (26) كرميان

• (0) رابرين

4.



وفيات: (21 حالة وفاة)

• (5) اربيل

• (6) السليمانية

• (5) دهوك

• (2) حلبجة

• (1) كرميان

• (2) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 788726 ( 280619 اربيل ، 177678 السليمانية، 323712 دهوك، 6717 حلبجة)

الاصابات 94421 ( 34219 اربيل ، 27464 السليمانية، 29759 دهوك، 2979 حلبجة)

الشفاء 58316 ( 20578 اربيل ، 19095 السليمانية، 15906 دهوك، 2737 حلبجة)

تحت العناية المركزة 33069 ( 12809 اربيل ، 6905 السليمانية، 13244 دهوك، 111 حلبجة)

الوفيات 3036 ( 832 اربيل ، 1464 السليمانية، 609 دهوك، 131 حلبجة).

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص‌

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