2020/11/24 | 16:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل، اليوم الثلاثاء، رئيس مخفر بزاعة، إثر تفجير سيارة مفخخة كان يستقلها في مدينة الباب شمالي شرق حلب، كما أصيب 13 شخصاً بجراح خطرة ومتوسطة، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيل وجرحى في انفجارين بمدينة الباب السورية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيل وجرحى في انفجارين بمدينة الباب السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).