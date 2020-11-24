الذهب يواصل الخسائر عالمياً فاقداً 30 دولاراً

2020/11/24 | 16:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار الذهب خسائرها بأكثر من 30 دولاراً خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مع ضغط آمال لقاح كورونا على الملاذ الآمن.

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