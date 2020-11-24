رئيس الوزراء العراقي: مشاكل بقانون الاقتراض والاجتماع مع البرلمان لمعالجتها

2020/11/24 | 16:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال الكاظمي، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن هناك مشاكل في قانون الاقتراض، وهو ينطوي على بعض الأخطاء، مشيرا إلى أن الحكومة …

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