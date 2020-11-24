فحوصات كورونا للاعبين أحمد إبراهيم ومحمد رضا ”سلبية”

2020/11/24 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبتت الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس

كورونا عن اكتساب لاعبي منتخبنا الوطني

(أحمد إبراهيم ومحمد رضا) الشفاء التام

من الفيروس.





وجاءتْ نتائج مسحة اللاعبين "سلبية"، ما

يعني شفاءهما التام من الفيروس، بعد

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