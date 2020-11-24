2020/11/24 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أسفر شجار عائلي، في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، عن مقتل منتسب في اسايش اقليم كوردستان، متاثراً باصابته التي تعرض لها على يد عمه.وقال المتحدث بإسم شرطة كركوك عامر نوري، في تصريح صحفي، إن “شجاراً وقع بين عم وابن اخيه، اضافة الى صهرهم، حيث اقدم العم على قتل ابن اخيه بواسطة الة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شجار عائلي يسفر عن وفاة منتسب في الآسايش بكركوك المركز الخبري الوطني.

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