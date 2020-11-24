بعد انتهاك مدمرة أمريكية لها.. واشنطن تعلن عدم اعترافها بحدود روسية في بحر اليابان

2020/11/24 | 16:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن الأسطول السابع الأمريكي أن واشنطن لا تعترف بالحدود البحرية الروسية في خليج بطرس الأكبر ببحر اليابان قرب مدينة فلاديفوستوك، وذلك بعد انتهاك مدمرة أمريكية لهذه الحدود اليوم.

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