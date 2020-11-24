2020/11/24 | 16:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 539 ألف إصابة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 539 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من 2200 إصابة جديدة.

سجل العراق أكثر من 2200 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 24 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 2292 إصابة، و35 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2130 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة 87%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر 57 ألف شخص، 365 منهم تحت العناية المركزة.

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. ارتفاع مؤشر الشفاء من الفيروس القاتل) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. ارتفاع مؤشر الشفاء من الفيروس القاتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).