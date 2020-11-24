2020/11/24 | 16:33 - المصدر: سفن سكاي

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الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء:

عدد الإصابات: 2292

عدد حالات الشفاء: 2130

عدد حالات الوفاة: 35

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي لكورونا : 2292 إصابة و 2130 حالة شفاء و 35 وفاة 7 SKY TV.

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