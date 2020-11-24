الداخلية: إنجاز أكثر من 16 مليون بطاقة وطنية

2020/11/24 | 16:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، منح اكثر من 16 مليون مواطن رقم وطني.

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