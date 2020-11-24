خلال أحد عشر شهراً.. منح أكثر من 16 مليون بطاقة وطنية

2020/11/24 | 16:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة الجنسية والاحوال المدنية، الثلاثاء، عن منح اكثر من 16 مليون مواطن رقما وطنيا.



وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2020)، انه "في أطار السعي لتنفيذ امر وزير الداخلية عثمان الغانمي المتعلق بتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين كماً ونوعاً والارتقاء بها بالشكل الذي يلبي الطموح ويتجاوز الروتين في العمل، اعلن مدير عام الجنسية والاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض جندي الكعبي ان مديرية شؤون البطاقة الوطنية انجزت (16025285) ستة عشر مليون وخمس وعشرون الف ومئتان وخمس وثمانون بطاقة منجزة".

وأضاف البيان ان "عدد المسجلين من المواطنين ولغاية يوم الثاني والعشرين من تشرين الثاني لهذا العام بلغ ( 16435963) ستة عشر مليون واربعمائة وخمس وثلاثون الف وتسعمائة وثلاث وستون مواطن من الممنوحين رقم وطني"، مبيناً ان "عدد المسجلين في النظام من عمر 18 سنة فما فوق بلغ ( 1070) متعددة".

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