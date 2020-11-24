2020/11/24 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني – عزا النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان، اليوم الثلاثاء، تعطيل استجواب وزراء الحكومة الحالية الى تأثير المحاصصة الحزبية.
وقال ذيبان في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: ان “الدور الرقابي لمجلس النواب متختطف خلال الدورة الحالية ولم يكون بالمستوى المطلوب”، مشيراً الى ان “المحاصصة السياسية لها دور كبير في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: المحاصصة سبب “تعطل” الاستجوابات في البرلمان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال ذيبان في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: ان “الدور الرقابي لمجلس النواب متختطف خلال الدورة الحالية ولم يكون بالمستوى المطلوب”، مشيراً الى ان “المحاصصة السياسية لها دور كبير في […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: المحاصصة سبب “تعطل” الاستجوابات في البرلمان المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: المحاصصة سبب “تعطل” الاستجوابات في البرلمان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: المحاصصة سبب “تعطل” الاستجوابات في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).