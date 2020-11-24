نائب: المحاصصة سبب “تعطل” الاستجوابات في البرلمان

2020/11/24 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – عزا النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان، اليوم الثلاثاء، تعطيل استجواب وزراء الحكومة الحالية الى تأثير المحاصصة الحزبية.وقال ذيبان في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: ان “الدور الرقابي لمجلس النواب متختطف خلال الدورة الحالية ولم يكون بالمستوى المطلوب”، مشيراً الى ان “المحاصصة السياسية لها دور كبير في […]

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