2020/11/24 | 16:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا، حيث سجلت 2292 إصابة جديدة، وتماثل 2130 مصاباً للشفاء، فضلا عن تسجيل 35 حالة وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن الموقف اليومي لكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن الموقف اليومي لكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).