الكاظمي يدعو الوزراء إلى الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية لتوفير فرص العمل

2020/11/24 | 16:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الوزراء إلى الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية لتوفير فرص العمل وتنشيط القطاعات الحيوية.وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ان “الاستثمار أولوية لنا، والحكومة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين”.وأضاف، “على الوزراء الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط …

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