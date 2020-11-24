نواب وقانونيون: مشروع قانون جرائم المعلوماتية أسوأ من الخطير

2020/11/24 | 16:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعترض برلمانيون ومراقبون بالشأن السياسي وقانونيون حول محاولات مجلس النواب بتمرير قانون جرائم المعلوماتية، فيما وصفوه بالخطر والمخيف والمكمم للأفواه وحريات التعبير.

عضو لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب ريزان شيخ دلير أكدت خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، ان الشعب بات بحاجة الى خدمات وتحسين للوضع الاقتصادي بدلا من اقرار قوانين تقيد حريته.

وأضافت شيخ دلير ان مفردات قانون جرائم المعلوماتية تعسفية جدا، واصفة اياه بالمخيف والخطر على المجتمع.

واشارت عضو مجلس النواب الى ان اغلب بنود قانون جرائم المعلوماتية موجودة في قوانين سابقة، وان تلك البنود تخص قضايا امنية وليس اجتماعية، مؤكدة انه وبتطبيق القانون سينتهي كل شيء فيه حرية.

من جانبه وصف مراقب ومحلل بالشأن السياسي قانون الجرائم المعلوماتية، اعلان لنظام الدكتاتورية بصيغة جديدة، مشيرا الى ان الهدف من تشريع مثل هذه القوانين مخفي يراد من خلاله تخريس وتكميم الأفواه.

الخبير القانوني طارق حرب وخلال تصريح خاص لـ PUKmeida، وصف القانون بالخطر والمخيف.

وأضاف حرب: انه لا يوجد قانون منذ تشكيل الدولة العراقية والى يومنا هذا تحت عنوان ( قانون الجرائم المعلوماتية)، مبينا الى ان جميع القوانين الصادرة تحمل اسم (مكافحة) لا (الجرائم) مثل قانون مكافحة الارهاب وقانون مكافحة المخدرات، واصفا الجهة المشرعة والكاتبة للقانون ونصه بالبشعة، على حد وصفه.

وحول انتقاد بعض المدونين والاعلاميين وتشهيرهم بالشخصيات السياسية، بيّن الخبير القانوني، ان الوظيفة العامة تكون محل انتقاد وان الناس تتكلم وتنتقد وتشهر وتناقش وعلى المسؤول والشخصيات السياسية تقبل مثل هذه الأمور، مؤكدا على عدم تقديس المسؤولين.

وشدد طارق حرب، على ضرورة ان يترك مجلس النواب تشريع القانون وتركه جملة وتفصيلا، منوها انها لم تأخذ رأي الحكومة ولا الشعب كونه يخدم المجلس لا الشعب.

بموازاة العلاه، قال المحلل السياسي علي البيدر خلال تصريح خاص لـ PUKmedia : ان التوجه نحو تشريع قانون الجرائم المعلوماتية من قبل مجلس النواب، له هدف خفي وغير مرأي ويراد من خلاله تخريس وتكميم افواه الشعب واسكاته وجعله لا يستطيع النقد والتعرض لاي شخصية او زعامة سياسية.

واضاف: ان القانون اشبه باعلان الدكتاتورية الجديدة ولكن بديكور وواجهة مختلفة لا تحمل السلاح وانما تطبق القانون وتستخدم اسمه في تجاوز اي عقبة شعبية تعترض طريقها كما ترى السلطة، مبينا ان هنالك قصور واضح في العقلية التشريعية في البلاد، منوها ان الى ان محاولة تشريع هذا القانون جاء لكثرة سخرية العراقيين من القوانين.

واشار الى، ان الامر هذا يجعل المسؤول وحتى السياسي والزعماء الاجتماعيين كرجال الدين ورؤوساء العشائر بدرجة عالية من التقديس والتفضيل وتجعلهم شخصيات قادة من كوكب آخر، لافتا الى ان هذا القانون يمهد لحالة من الكهنوت، حسب تعبيره، مشبها اياه بما حصل في مرحلة اوروبا الكنيسية والذي سينتج لنا واقع حال طبقي وتقديس مزيف ومبالغ فيه.

وحول تأثير القانون على حرية التعبير، تابع البيدر: انه بلا شك القانون سيضع الكثير من القيود على الحرية الشخصية وبذلك يوقف المواطن العراقي للتعبير عما بداخله او ابداء وجهات نظره تجاه المواقف السياسية وبالخصوص الاقليات، منوها ان ذلك يوصلنا الى حالة من الهيمنة والتي تعمل بدورها على اضعاف الجوانب الاعلامية مثل الصحافة والادب والفنيضعف الوعي العام في البلاد.

هذا وأنهى مجلس النواب أمس الاثنين القراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، بينما انصبت مداخلات نواب للمطالبة في مراعاة التوزان بين صيانة الحريات وبين حفظ الامن الاجتماعي العام وضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة المحددة لها، مشيرين الى عدم استخدام القانون بشكل خطر يمس بالحريات العامة مع وجود عقوبات مبالغ فيها.

ودعوا الى تشريع قانون يحافظ على هيبة الدولة مع المحافظة على خصوصيات الحريات العامة، وعدم القبول بالعبثية التي تجري حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي والاستعانة بخبراء الجرائم الجنائية ومجلس القضاء الاعلى للاستشارة بمسالة العقوبات المنصوصة بالقانون، معترضين على على بعض الفقرات الواردة بمشروع القانون باعتبارها لا علاقة لها بجرائم المعلوماتية.

PUKmedia هاميار علي‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب وقانونيون: مشروع قانون جرائم المعلوماتية أسوأ من الخطير) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب وقانونيون: مشروع قانون جرائم المعلوماتية أسوأ من الخطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).