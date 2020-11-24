كرميان.. القطاع الصحي يثمن دور الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني

2020/11/24 | 16:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت ادارة مستشفى كلار العام والمشرفة في الوقت ذاته على مستشفى (قلا) الخاص بمصابي فايروس كورونا المستجد، عن شكرها للرئاسة المشتركة في الاتحاد الوطني الكوردستاني على دعمها ومساعدتها القطاع الصحي في كرميان.

وقال الدكتور حارث محمد مدير مستشفى كلا العام خلال تصريح خلص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: انه مع افتتاح مستشفى (قلا) الخاص بمصابي فايروس كورونا في كرميان، قدمت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني الدعم والمساعدة وبشكل مستمر للقطاع الصحي في المنطقة.

وأضاف: انه وخلال الفترة المنصرمة لم تقدم وزارة الصحة في اقليم كوردستان الدعم والعون بقدر ما قدمته الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني، مطالبا حكومة اقليم كوردستان بزيادة دعم القطاع الصحي لادارة كرميان التي عانت ويلات الابادة الجماعة على يد النظام البعثي وقدمت التضحيات بشكل كبير، وهي بحاجة الى ايلاء الاهتمام وتقديم الخدمة بشكل أكبر.

PUKmedia خاص‌

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