لماذا تبني إسرائيل مستوطنات؟

2020/11/24 | 16:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل، الأسبوع الماضي، نيتها بناء 1257 وحدة سكنية في مستوطنة في ضواحي القدس الشرقية.في الرأي الفلسطيني السائد أن بناء إسرائيل مستوطنات..

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