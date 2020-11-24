البيتكوين تكسر حاجز 19 ألف دولار لأول مرة بـ3 سنوات

2020/11/24 | 16:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: ارتفعت عملة البيتكوين بحوالي 4 بالمائة خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لتكسر حاجز 19 ألف دولار، لأول مرة في 3 سنوات.

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