اقتصاد ألمانيا ينمو 8.5% متجاوزاً التقديرات في الربع الثالث

2020/11/24 | 16:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نما اقتصاد ألمانيا بوتيرة قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزاً تقديرات المحللين، بعد أكبر انكماش فصلي على الإطلاق.

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