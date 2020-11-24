الكاظمي لوزرائه: اهتموا بالمشاريع الاستثمارية لتوفير فرص العمل والإعمار

2020/11/24 | 16:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، حرص حكومته على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين.

ودعا الكاظمي وزراءه الى ضرورة الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية، لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية، لافتا الى أن حكومته تعمل على تعظيم إيرادات الدولة منذ بداية تشكيلها، والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف، أن مشاكل قانون الاقتراض تنطوي على بعض الأخطاء، والاجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها.

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