الحكيم للسفير الأميركي: التحالف العابر للمكونات يمثل مدخلا لحل الأزمة العراقية

2020/11/24 | 16:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم أهمية تطوير العملية السياسية والاستجابة للمتغيرات التي طرأت على الواقع الاجتماعي في العراق

وقال الحكيم خلال استقباله السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، إن التحالف العابر للمكونات يمثل مدخلا لحل الأزمة العراقية ومتغيرا استراتيجيا في المعادلة السياسية.

وشدد الجانبان على ضرورة استثمار الطاقات البشرية وتحفيز الاقتصاد العراقي عبر تنويع مصادر الدخل وتحريك القطاعات المتلكئة ومكافحة الفساد وضبط النفقات لتجاوز الأزمة المركبة المترتبة على تراجع أسعار النفط وتفتشي فيروس كورونا.

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