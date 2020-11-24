التربية تعلن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد امتحان الدور الثالث

2020/11/24 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بناءاً على ماتم عرضه من قبل معالي وزير التربية الاستاذ علي حميد الدليمي في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ تشرين الثاني .

حصلت موافقة مجلس الوزراء على اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية للعام الحالي (٢٠١٩-٢٠٢٠) .

وأشار البيان ان موعد وآلية الامتحان سيتم تحديدها في وقت لاحق .

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