مجلس الوزراء يوافق على اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية

2020/11/24 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تعلن موافقة مجلس

الوزراء على اعتماد امتحان الدور

الثالث للصفوف المنتهية للعام الحالي

(2019-2020)

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