الخدمات النيابية تستضيف امين بغداد لمناقشة خطة الامانة لفصل الشتاء

2020/11/24 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الثلاثاء، امين العاصمة بغداد، لمناقشة مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الناتجة عن غزارة الأمطار وخطة أمانة بغداد ومعالجتها لفصل الشتاء الحالي.

وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب وليد السهلاني رئيس اللجنة وحضور أعضاءها، استضافت، اليوم الثلاثاء، امين العاصمة بغداد”، مبينا ان “الاستضافة تناولت بحث مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الناتجة عن غزارة الأمطار وخطة أمانة بغداد ومعالجتها لفصل الشتاء الحالي التي نتج عنها غرق اغلب أحياء بغداد”.





ووجهت اللجنة خلال الاجتماع، بحسب البيان “استفسارات حول تنظيف الخطوط الاستراتيجية لمنطقة الرصافة خط بغداد وخط زبلن، وكفاءة الخطوط في تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ونسبة العجز والمحطات التي بحاجة للتأهيل والتخسفات التي تم اصلاحها بالإضافة إلى مناقشة قدم البنى التحتية لمدينة بغداد، ورفع التجاوزات على ضفاف دجلة وتطوير شارع الرشيد وتعظيم إيرادات الإمانة فضلا عن ضرورة العمل بالجباية الإلكترونية والإدارة الإلكترونية للحد من حالات الفساد الإداري ، وإقرار قانون العاصمة بغداد”.





وتابع البيان، “كما ناقش المجتمعون موضوعة محطات الكهرباء في بغداد والبالغ عددها قرابة الـ ٤٠٠ محطة والعقود مع وزارة الصناعة الخاصة بمحولات الكهرباء والمحطات التحويلية والمغذيات الخاصة بها وسد النقص الحاصل وجداول التوقيتات للتوقف والاِرجاء ، ونصب المغذيات التخصصية داخل المحطات وإعادة تأهيل الشبكات”.





واعلن رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، عن “قرار اللجنة الاجتماع بالبلديات في إطار زيارة ميدانية إلى المرافق العامة الخدمية في امانة العاصمة بغداد”، مشددا على “ضرورة عمل جميع أعضاء اللجنة كفريق موحد في الرقابة والتنفيذ على حل المعوقات المشخصة لتحسين الواقع الخدمي في كافة قطاعاته والتي هي أحد أهداف استضافة امين بغداد لهذا اليوم”.

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